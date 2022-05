Bakery Simulator, la recensione di un simulatore di panetteria che non convince

Siamo quindi certi che per molti, l'idea di mettersi a impastare e sfornare digitalmente sembri interessante, così come mettersi a coltivare campi di grano in Farming Simulator. Ciò che conta, però, è che il simulatore sia sempre e comunque un videogioco e sappia proporre attività e processi che imitano sì la realtà, ma siano sempre divertenti.

La verità è che un job simulator permette di svolgere un'attività reale, che incuriosisce e appassiona, senza però dover realmente lavorare, senza la fatica fisica e senza che da questa dipenda la pesantezza del portafogli. Lo stesso è per Bakery Simulator. Cucinare 12 croissant, 20 ciambelle e una trentina di panini sembra interessare (e che non ci ha provato durante le quarantene?), ma farlo veramente richiede molto più impegno e molti più strumenti di quello che si potrebbe pensare.

Quello dei " job simulator " è un genere videoludico agli occhi di molti strano. Per una certa fetta di pubblico, i videogiochi sono prima di tutto un modo per staccare dalla quotidianità e l'idea di giocare un videogame che simuli un vero lavoro sembra l'esatto opposto di quello che si sta cercando.

Prima che sorga il sole

La prima pasticceria di Bakery Simulator

Bakery Simulator ha una struttura molto chiara. Ogni giorno dobbiamo scegliere una tra le ricette a disposizione sulla bacheca degli ordini e, entro un tempo limite, dobbiamo preparare quanto richiesto. Con un recipiente si raccolgono gli ingredienti necessari, indicati sulla destra dello schermo, usando diversi misurini a nostra disposizione. Dobbiamo inserire 77 grammi di burro? Usando la rotella del mouse per cambiare le dimensioni, prendiamo prima 50, poi 20, poi 5 e poi due volte 1g di burro per arrivare alla cifra richiesta.

Una volta ottenuto il tutto, si passa all'impastatrice, che svolge il lavoro in pochi secondi e in modo automatico. Il terzo passaggio è dare forma alla nostra pagnotta o al nostro dolce, pratica che varierà nel corso del gioco.

Nelle prime fasi, si dovranno principalmente completare banalissimi minigiochi per dividere l'impasto in porzioni e dare loro una forma. Si tratta di premere un tasto quando un indicatore si trova nella parte verde della barra, ruotare un cerchio esterno per far combaciare le forme con il cerchio interno o simulare il movimento di un mattarello con il mouse. Parliamo di attività che diventano ripetitive nell'arco di mezz'ora e soprattutto sono un po' imprecise e scomode quando si deve usare il mouse. In altri casi, il processo è ancora più semplice, perché bisogna solo versare l'impasto nelle forme (senza un minigioco, basta un click di mouse) o girare le ciambelle nella friggitrice.

Uno dei primi minigiochi di Bakery Simulator

Tutti questi processi vengono inoltre pian piano eliminati poiché sblocchiamo macchine in grado di dividere in porzioni, dare la forma e girare le ciambelle in automatico. La progressione di Bakery Simulator è fondata sul rendere il più automatico possibile il processo, diminuendo il numero d'interazioni e sforzi del giocatore. In pratica, più si avanza e meno si deve fare. Anche la raccolta degli ingredienti diventa parzialmente automatica: sbloccheremo dei silos e, una volta potenziati, questi inseriranno il peso esatto degli ingredienti di cui abbiamo bisogno.

Fatto tutto questo, si cuoce nel forno per il tempo indicato. Non è però finita, perché è necessario anche consegnare l'ordine al negozio, il quale si trova da qualche parte in città. Nel buio della notte, si deve guidare per le strade e arrivare a destinazione. Tutto il processo, come detto, deve essere completato senza accumulare ritardi. Anche in questo caso, però, si sblocca ben presto la possibilità di completare le consegne in modo automatico, per evitarsi la pena di uscire in città e guidare: si tratta di un compito estremamente noioso (non è certo un gioco di guida) e l'area urbana è visivamente terribile, con intere aree che si caricano di fronte a noi e un livello di dettaglio da fine generazione PS2. A ogni consegna ci sono dei blocchi stradali che ci obbligano a cambiare strada, guardando una mappa come riferimento, ma di certo non basta a rendere vario il processo.

Ci sono fasi di guida in Bakery Simulator

Finito il lavoro, si viene pagati e si ottengono punti esperienza, a seconda della qualità del prodotto, che è conseguenza della nostra precisione. Abbiamo messo la quantità sbagliata d'ingredienti? Abbiamo lasciato nel forno troppo a lungo il pane? Siamo arrivati in ritardo? Se sì, il valore finale cala. In realtà, il gioco non è particolarmente punitivo e anche ottenendo una votazione bassissima si guadagna abbastanza per ripagare il costo degli ingredienti e non andare in perdita.