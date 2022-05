Genshin Impact: il cosplay de La Signora di Chocokasa è di una bellezza glaciale

L'Update 2.7 di Genshin Impact si farà attendere più a lungo del previsto dato che miHoYo è stata costretta a posticipare l'uscita per via del lockdown in corso a Shanghai. Per ingannare l'attesa possiamo ammirare un nuovo cosplay de La Signora realizzato dalla modella tailandese Chocokasa Channel.

La Signora è uno dei villain ricorrenti di Genshin Impact grazie ai suoi intrighi e macchinazioni dietro le quinte che hanno avuto un ruolo decisivo in diversi archi narrativi dell'action GDR free-to-play di miHoYo. La donna, conosciuta anche come "The Crimson Witch of Embers" fa parte deglie "Eleven Fatui Harbingers", il corpo d'élite della nazione di Sheznaya ispirato alla Commedia dell'Arte italiana. I suoi componenti infatti rappresentano le varie maschere come Pulcinella, Arlecchino e Tartaglia. Nel caso de La Signora, nella versione originale viene rappresentata come una donna bellissima quanto intelligente e calcolatrice, tutti tratti che sono stati ereditati anche dalla sua controparte di Genshin Impact.

Come potrete constatare dalla scatto qui sotto, il cosplay firmato da Chocokasa è senza dubbio uno dei migliori visti finora, fedelissimo alla controparte videoludica e praticamente perfetto in ogni dettaglio, dalla parrucca e l'iconica maschera de La Signora, passando per il costume e gli accessori fino ad arrivare all'arma e l'azzeccato effetto neve aggiunti in post-produzione.

