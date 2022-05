Video ironizza sulle differenze tra le pubblicità dei giochi e i giochi veri e propri

Vediamo questo simpatico video dell'attore e youtuber Alasdair Beckett-King che satireggia un po' le differenze che ci sono tra le pubblicità dei videogiochi e i videogiochi stessi. Quante volte ci siamo imbattuti in trailer montati in maniera meravigliosa, con spettacolari sequenze in computer grafica e scene costruite a hoc all'interno dei motori dei giochi per apparire al meglio, per poi rimanere delusi dal gameplay, il cui impatto si è rivelato molto inferiore a quello promesso dal materiale creato per il marketing?

Soprattutto le grandi produzioni adottano spesso la tecnica di creare hype con trailer che non mostrano niente di giocato, ma che cercano di vendere il gioco a livello emotivo. In fondo questo è il lavoro del marketing verrebbe da dire, ma in alcuni casi realtà e promozione stridono a tal punto che non è possibile non sentirsi un po' raggirati.

Da questo sentimento nasce il video di Alasdair Beckett-King che non vi stiamo a raccontare per non rovinarvi la sorpresa, ma di cui diciamo che riprende molti dei cliché tipici delle campagne promozionali dell'industria, comprese le classiche citazioni della stampa... perché ogni crimine ha bisogno dei suoi complici (si scherza, naturalmente).