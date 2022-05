Xbox FanFest 2022 annunciata in corrispondenza dell'Xbox & Bethesda Showcase

Microsoft ha annunciato che ci sarà anche una Xbox FanFest 2022 in corrispondenza dell'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno 2022, nuova edizione dell'evento dedicato alla community Xbox che si terrà interamente in forma digitale.

Aaron Greenberg di Xbox e Bethesda hanno dunque invitato gli utenti a prendere parte all'Xbox FanFest 2022, che ha anche una sua pagina dedicata sul sito Xbox con tutte le istruzioni per partecipare. Si tratta di "una combinazione di eventi fisici e digitali esclusivi, contenuti, lotterie, merchandising e molto altro", secondo quanto riferito da Microsoft sul sito in questione.



"Registrandoti a Xbox FanFest, puoi sbloccare contenuti esclusivi come eventi, promozioni ed esperienze online Xbox selezionati apposta per te", si legge nelle istruzioni. Per prendere parte all'evento è necessaria la registrazione, dedicata agli utenti maggiorenni e con comunicazioni e aggiornamenti che arriveranno attraverso email e con i canali social di Xbox tra Twitter e piattaforma Live.

Trovate tutte le istruzioni a questo indirizzo: effettuando la registrazione per l'Xbox FanFest si ottiene anche un codice sconto del 20% su qualsiasi acquisto dell'Xbox Gear Shop. L'evento si terrà proprio il 12 giugno, collegato all'Xbox & Bethesda Showcase che si terrà in tale data a partire dalle ore 19:00.