Xbox, oltre 60 giochi in sviluppo tra conferme e rumor: la lista completa

Ci sarebbero oltre 60 giochi attualmente in sviluppo per Xbox fra titoli annunciati ufficialmente e rumor, produzioni first party o esclusive third party: il digital analyst WolfOfDarkness ha realizzato un'infografica con la lista completa dei progetti in cantiere.

Xbox, l'infografica con i giochi in sviluppo

Si tratta di una versione aggiornata dell'infografica con tutti i progetti di Xbox Game Studios, che aumenta il totale dei giochi a oltre sessanta, come detto, considerando anche alcuni progetti finora solo vociferati.

Nella sezione dedicata ai giochi sviluppati da team esterni figurano infatti Bandai Namco con Killer Instinct e altri studi con un valanga di nomi in codice: Project Dragon, Project Indus, Project Shaolin per citarne alcuni.

Non c'è dubbio che durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase del 12 giugno scopriremo alcuni di questi prodotti, ma non c'è dubbio che si tratti di una line-up mastodontica.

L'acquisizione di Activision, appena approvata dagli azionisti ma ancora in attesa del via libera dei vari enti regolatori, aggiungerà parecchi titoli a quelli già previsti, come si può vedere nell'infografica.