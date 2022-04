Sonic Origins uscirà anche in versione fisica? La risposta di Sega

Sonic Origins sarà disponibile solo in digitale o anche in versione fisica? Stando alle parole della della social media manager di Sega of America, Katie Chrzanowski, al momento non c'è nessun piano per un'edizione retail della raccolta con i primi giochi con protagonista il porcospino blu, ma che la compagnia quanto meno è al corrente dei desideri dei fan.

"Non c'è un'edizione fisica in programma per Sonic Origins al momento, ho visto molti commenti chiederne una, quindi il team è stato informato, c'è il desiderio per una versione retail", ha spiegato la Chrzanowski durante una diretta sul canale YouTube ufficiale di Sonic.

Insomma ai giocatori desiderosi di un'edizione fisica non resta che attendere novità in merito con le dita incrociate.

Vi ricordiamo che Sonic Origins sarà disponibile per Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam ed Epic Games Store) a partire dal 23 giugno 2022.

La raccolta include le versioni rimasterizzate di Sonic The Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2 e Sonic 3 & Knuckles, che in questa riedizione presentano una risoluzione più alta, nuove sequenze animate di apertura e fine gioco, contenuti, sfide e stage speciali sbloccabili tramite il Museo. Chi preordinerà il gioco riceverà lo "Start Dash Pack" con 100 monete extra, la modalità Specchio sbloccata fin da subito e un background speciale.