Sonic Origins: data di uscita e trailer della raccolta per console e PC

Dopo la fuga di informazioni di poche ore fa, SEGA ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Sonic Origins. La raccolta che include i capitoli classici della saga sarà disponibile su Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam ed Epic Games Store) a partire dal 23 giugno 2022. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che potrete ammirare nel player qui sopra.

Sonic Origins è una raccolta che include le versioni rimasterizzate di Sonic The Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2 e Sonic 3 & Knuckles, che in questa riedizione presentano una risoluzione più alta, nuove sequenze animate di apertura e fine gioco, contenuti, sfide e stage speciali sbloccabili tramite il Museo.

I più nostalgici inoltre possono rivivere l'esperienza originale con la modalità Classica, con risoluzione e vite limitate come nell'originale, oppure optare per la Anniversary Mode, con grafica migliorata e vite illimitate.

Oltre alla Standard Edition, al lancio di Sonic Origins sarà disponibile anche la Digital Deluxe Edition, che include il gioco base e vari contenuti extra aggiuntivi, come missioni a difficoltà elevata, tracce musicali aggiuntive per i giochi Mega Drive / Genesis e altro ancora. Chi preordinerà il gioco inoltre riceverà lo "Start Dash Pack" con 100 monete extra, la modalità Specchio sbloccata fin da subito e un background speciale. Sono in programma anche i pacchetti "Premium Fun Pack" e "Classic Music Pack", con maggiori dettagli al riguardo in arrivo nei prossimi mesi.

I contenuti bonus di Sonic Origins

Che ne pensate? Approfitterete della raccolta Sonic Origins per rivivere le avventure classiche del porcospino più famoso al mondo?