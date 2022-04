Horizon Forbidden West: Patch 1.12 disponibile, vediamo i cambiamenti apportati

Guerrilla Games ha pubblicato la Patch 1.12 di Horizon Forbidden West per PS5 e PS4. L'aggiornamento risolve dei problemi di progressione delle missioni, crash dell'applicazione e molto altro ancora.

Potrete leggere le note ufficiali al completo dell'aggiornamento 1.12 di Horizon Forbidden West (purtroppo al momento solo in lingua inglese) dal post pubblicato da Guerrilla Games su Reddit, a questo indirizzo.

Come possiamo notare sono stati risolti un gran numero di bug che bloccavano i progressi in quest principali e secondarie, chiedendo dunque all'utente di riavviare il gioco o nei casi peggiori ancora compromettendo irrimediabilmente la partita.

Horizon Forbidden West

Sono stati corretti anche vari problemi relativi al mondo di gioco e attività secondarie, è stata modificata l'IA di alcune macchine più robuste e grandi che ora saranno più aggressive se perderanno più del 35% della salute in un solo colpo e risolto un bug a causa del quale i compagni occasionalmente nelle quest si imbambolavano dopo aver subito un colpo.

Inoltre sono stati sistemati dei problemi che causavano crash, animazioni errate per Aloy e molto altro ancora. Non mancano poi, miglioramenti per il sistema di illuminazione, audio, animazioni del corpo e facciali nelle sequenze cinematiche e alla localizzazione e sottotitoli in varie lingue.

Continua dunque il supporto post lancio per Horizon: Forbidden West, ma i ragazzi di Guerrilla Games sta già pensando al futuro della serie e a quanto pare sono intenzionati a realizzare un sequel delle avventure di Aloy.