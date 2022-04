Spy x Family: il cosplay di Yor Forger di nekoneko_jx è una replica perfetta

La prima stagione dell'anime di Spy x Family sta riscuotendo grande successo, con tantissimi spettatori che si stanno appassionando alle vicende della stramba famiglia creata dal sensei Tatsuya Endō e ovviamente il mondo dei cosplayer non è rimasto indifferente. Oggi vi proponiamo il cosplay di Yor Forger realizzato dalla modella giapponese nekoneko_jx.

Disponibile in Italia su Crunchyroll, l'anime di Spy x Family ha come protagonista Twilight, una delle migliori spie al mondo, che si troverà ad affrontare un'impresa particolarmente difficile, ovvero quella di formare una fittizia famiglia temporanea per avvicinarsi a un particolare bersaglio. Adotterà Anya, una bambina di cinque anni, e sposerà l'introversa Yor, senza però sapere che la prima è una telepate mentre la seconda è un sicario estremamente abile. "Moglie" e "marito" sono all'oscuro delle identità segrete l'una dell'altro, andando così a creare un mix tra azione e commedia davvero ben riuscito.

Il cosplay di nekoneko_jx si basa sul personaggio di Yor e in particolare nei suoi panni da sicario, conosciuta come "Thorn Princess". Il cosplay è praticamente perfetto, con il costume curato in ogni dettaglio e fedele all'originale, dall'elegante abito nero fino ai punteruoli che l'assassina usa per eliminare i suoi bersagli. La cosplayer inoltre ci mette un tocco macabro personale aggiungendo alla scenografia un teschio umano, dando ulteriore carattere agli scatti qui sotto.

