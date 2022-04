Animali Fantastici - I Segreti di SIlente: analisi della trama

Nella nostra recensione di Animali Fantastici - I Segreti di Silente abbiamo evitato di scrivere anticipazioni riguardanti la trama (per quanto possibile): in questo articolo succederà il contrario. Parleremo infatti di ogni dettaglio importante dell'intreccio, chiarendo alcuni punti piuttosto dibattuti, e tentando di comprendere come si evolverà la storia da qui in avanti... sempre che la saga continui. Non lo sapeste, dovrebbero uscire ancora altri due capitoli. Partiamo da un'osservazione generale: per quanto criticato, I Crimini di Grindelwald (il secondo film della serie) sollevava diversi questioni. Introduceva Nagini, una maledictus destinata a diventare il serpente di Voldemort; rivelava l'identità di Credence, battezzato da Grindelwald come Aurelius Silente, fratello del noto professore di Hogwarts. Animali Fantastici - I Segreti di Silente: Newt non è più l'unico protagonista della serie Mostrava il patto di sangue, infrangibile, proprio tra Silente e Grindelwald. Insomma, tante domande e poche risposte; I Segreti di Silente è sostanzialmente l'opposto. Chiude quasi tutte le questioni aperte dal secondo, e introduce pochissime nuove tematiche, al punto che potrebbe funzionare abbastanza bene come chiusura della saga. Analizziamo assieme gli snodi principali dell'intreccio di Animali Fantastici - I Segreti di Silente: proseguite consapevoli che sarà un pezzo ricco di spoiler.

Aurelius Silente Partiamo subito dalla rivelazione più scioccante de I Crimini di Grindewald: Credence, oltre che un Obscuriale, sarebbe Aurelius Silente, fratello di Albus e Aberforth. Una realtà che avrebbe contrastato con troppi punti della serie, e che infatti si è - prevedibilmente - rivelata falsa. Grindelwald ha mentito a Credence... almeno in parte. Non possiamo che dichiararci delusi dalla soluzione introdotta da I Segreti di Silente: è vero, è logica e "funziona", ma non è minimamente sorprendente. Aurelius Silente non è altro che il nipote di Albus: è il figlio illegittimo di Aberforth. Nell'estate in cui Albus e Grindelwald si sono conosciuti e, presumibilmente, innamorati (non è chiaro se la passione sia stata unilaterale, da parte del britannico), anche Aberforth si è dato da fare con una ragazza straniera, poi rimasta incinta, e in seguito allontanatasi dalla Gran Bretagna. Visto il brutto rapporto tra i due fratelli, Aberforth avrebbe a lungo nascosto la verità ad Albus. Si tratta di uno scenario assolutamente credibile, che tuttavia, allontanandoci un attimo dal testo narrativo e analizzandolo nella sua interezza, porta a chiedersi... perché? A cosa è servito introdurre un altro Silente? Magari lo scopriremo nei prossimi film, magari c'è una vera ragione - Credence, pur malato, comunque rimane vivo al termine de I Segreti di Silente - tuttavia, allo stato attuale, il fatto di appartenere a questa famiglia non aggiunge niente al personaggio.

Ariana e Fanny Animali Fantastici - I Segreti di Silente: Ariana era la sorella di Albus, morta in giovane età Un altro segreto di Silente, anche questo previsto e prevedibile dagli appassionati, è che Ariana Silente fosse anch'ella un obscuriale. Attenzione, in questo caso è tutt'altro che una rivelazione deludente: gli obscurus sono probabilmente la migliore introduzione di questa saga, perché spiegano alcune cose di Harry Potter - non approfondite nei romanzi - e, allo stesso tempo, ampliano il Mondo Magico. Tutti più o meno avevano intuito che Ariana Silente, malata (in seguito, presumibilmente, a uno stupro) e nascosta al resto della comunità, fosse un Obscurus: ora abbiamo avuto la conferma. In passato ci è stato raccontato che gli obscuriali (i portatori di un Obscurus, appunto) sono molto rari: è estremamente strano quindi che ne siano esistiti due in così breve tempo (Ariana e Aurelius), tra l'altro entrambi appartenenti alla stessa famiglia. Arriviamo a un'altra caratteristica della famiglia Silente, introdotta proprio da Animali Fantastici: nel momento del bisogno (è lo stesso Albus a raccontarlo, nel secondo film), una fenice arriverebbe in soccorso dei membri della famiglia. Dalla saga principale di Harry Potter sembrava che un animale speciale come la fenice fosse legato a un individuo speciale come Albus (avrebbe avuto più senso, in effetti), mentre Animali Fantastici ci mostra che è proprio una tradizione di famiglia. Speriamo che J.K. Rowling giustifichi questa scelta, magari con le imprese di un antenato, perché una delle caratteristiche chiave di Harry Potter è proprio che la "gloria delle famiglie" è una cosa in cui credono soltanto le famiglie stesse. Non c'è niente che la giustifichi: sono i purosangue ad autoincensarsi. In questo caso, invece (per la prima volta), c'è un'effettiva peculiarità magica legata a una singola famiglia. Sia come sia, è lecito chiedersi se la fenice arrivata da Credence sia Fanny, la stessa che avrebbe ottenuto Albus qualche anno dopo. L'aspetto è simile, ma non ci è dato sapere se sia effettivamente lo stesso animale: avendo le fenici una vita lunghissima, è possibilissimo che sia così. Ne I Segreti di Silente viene introdotto anche un altro concetto e cioè che le fenici percepiscano la vicinanza alla morte del compagno/proprietario, variando tipologia di cenere di conseguenza. Ci sarebbe da rileggere Il Principe Mezzosangue per capire se esiste qualche segnale riguardante la prossima morte di Silente attraverso Fanny, ma a memoria diremmo di no. Non è una novità che stona col canone, in ogni caso: non è assolutamente detto che Harry Potter, il nostro "occhio" nei romanzi, avrebbe notato un dettaglio simile, anche vedendolo.

Patto di Sangue Animali Fantastici - I Segreti di Silente: Grindelwald ha stretto un Patto di Sangue con Silente Una bella introduzione de I Crimini di Grindelwald risiede nel Patto di Sangue: un patto stretto da Silente e Grindelwald in giovane età, che gli impediva di combattersi a vicenda. È diverso da un incantesimo simile che abbiamo conosciuto in Harry Potter, e cioè il Voto Infrangibile: quest'ultimo viene stretto da un testimone, che fa da garante per i due incantatori. Il Patto di Sangue invece implica un accordo tra due soli maghi. Non viene specificato nel film, ma dal modo in cui lo proteggono con cura, prima Grindelwald e poi Silente, è altamente probabile che, spezzandosi l'oggetto che contiene il sangue versato all'origine del Patto, morirebbero entrambi i maghi (un po' come accade, del resto, col Voto Infrangibile). Il Patto si annulla al verificarsi della condizione vietata: in questo caso, se Silente e Grindelwald si combattessero. Attenzione però: chiunque dei due muovesse contro l'altro, morirebbe: basta il pensiero per sentirsi male, addirittura. Una condizione apparentemente senza soluzione, quindi. Il modo in cui il Patto di Sangue si spezza ne I Segreti di Silente ci è piaciuto: non è facilmente comprensibile, ma ha senso, è logico. E soprattutto non è un metodo riproponibile volontariamente: anche per questo Silente non sapeva come risolvere il problema. In sostanza, Grindelwald attacca Credence con un incantesimo (quindi la sua volontà è quella di danneggiare Credence, ovviamente); allo stesso tempo, Silente scaglia una magia per proteggere Credence (la sua volontà è difendere Credence, non offendere Grindelwald): i due incantesimi si scontrano. Senza averlo voluto, i due si combattono e il Patto si spezza. J.K. Rowling ha inserito un dettaglio piacevole nei momenti precedenti: Silente racconta com'è morta Ariana, una scena che - lo sapevamo già - coinvolge Albus, Aberforth, Ariana e Grindelwald. Bene, sarebbe stato lecito chiedersi perché al tempo, con Ariana al posto di Credence, non si fosse già annullato il Patto: il film ci informa che lo scontro era stato tra Albus e Aberforth (e poi Ariana, presumibilmente sotto forma di Obscurus), mentre Grindelwald stava in disparte a... be', ridere.

Tempo, Qilin e Confederazione Internazionale dei Maghi In due scene particolari, ovvero nel duello contro Credence e in quello contro Grindelwald, Silente sembra in grado di fermare il tempo: o meglio, di muoversi talmente veloce da sembrare "immobile" ai babbani. Non sappiamo che incantesimo sia, tuttavia c'è una scena piuttosto simile nell'Ordine della Fenice (nel romanzo): quando la professoressa Umbridge prende possesso della scuola e va con gli auror ad arrestare Silente, il preside li attacca e stordisce in modo talmente veloce che Harry Potter non si accorge di niente. Accade in pochi secondi. Probabilmente sia Silente che Grindelwald sono così abili e celeri non tanto da rallentare il tempo, ma da muoversi a una velocità incomprensibile agli altri: noi vediamo il duello finale dal loro punto di vista, ma durante lo scontro il Patto di Sangue ci mette una vita a cadere verso terra, per cui è possibile che gli altri maghi non abbiano visto altro che qualche scoppio di luce di brevissima durata. Il Qilin è una bestia magica, appartenente alla tradizione cinese, introdotta proprio in questo film. È al centro dell'intreccio, perché Grindelwald la usa per tentare di diventare capo della Confederazione Internazionale dei Maghi, attraverso un metodo che si usava in antichità: prima che si votasse, era il Qilin a determinare il futuro capo dalla comunità, perché capace di scrutare l'anima delle persone. Tutto ciò è spiegato molto bene nel film, infatti a noi interessa parlare maggiormente della Confederazione Internazionale dei Maghi: è stata fondata nel 1600, viene spesso citata in Harry Potter, ma qui - essendo Animali Fantastici internazionale, e non legato esclusivamente alla Gran Bretagna - qui riveste un ruolo principale. Il suo obbiettivo primario è discutere e trovare soluzioni ai problemi che coinvolgono l'intera comunità magica mondiale: in primo luogo, ovviamente, lo Statuto di Segretezza nei confronti dei Babbani. Nel film non è esplicitato, ma è ovvio che se Grindelwald fosse salito al potere, avrebbe avuto un modo "legale" per alterare quello Statuto.