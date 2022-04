Square Enix registra il marchio "Valkyrie Profile", un altro indizio di una riedizione di Lenneth?

Square Enix ha registrato in Nord America il marchio "Valkyrie Profile", alimentando ulteriormente le ipotesi su un eventuale nuovo progetto legato alla serie, nate pochi giorni fa quando la software house aveva registrato anche il trademark "Lenneth" in Australia e Giappone.

Come segnala Gematsu, il marchio "Valkyrie Profile" è stato aggiunto al database di WIPO IP Portal in data 13 aprile. Come al solito è praticamente impossibile estrapolare qualche informazione dalla pagina dedicata, dato che il trademark è stato registrato sotto numerose categorie e anche molto differenti tra loro, da quelle relative ai videogiochi a quelle per giocattoli, guide strategiche cartacee, giochi di carte collezionabili e molte altre ancora.

Valkyrie Profile Lenneth, un artwork ufficiale

Nonostante ciò, il marchio potrebbe indicare effettivamente un nuovo progetto legato alla serie JRPG di Valkyrie Profile. Non solo, pochi giorni prima, per la precisione il 7 aprile, in Giappone e Australia è stato registrato anche il trademark "Lenneth" che in molti suppongono sia legato a Valkyrie Profile: Lenneth, riedizione del primo capitolo della saga per PSP e dispositivi mobile.

Per quanto al momento siamo nel reame di teorie e speculazioni, i nuovi marchi registrati da Square Enix potrebbero dunque suggerire l'intenzione della compagnia giapponese di dare nuova linfa vitale alle saga oltre che con Valkyrie Elysium, spin-off di genere Action-RPG annunciato lo scorso mese, magari con una remaster o un remake del primo capitolo.