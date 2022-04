Valkyrie Profile: Square Enix registra il marchio "Lenneth", riedizione in arrivo?

Square Enix ha registrato il marchio "Lenneth", suggerendo così una possibile riedizione del primo capitolo della serie Valkyrie Profile tra i piani in programma del publisher giapponese.

Come segnala Gematsu, il trademark è stato registrato lo scorso 7 aprile sia in Giappone che in Australia. La pagina con le informazioni relative al marchio non riporta dettagli degni di nota, con il progetto che è stato registrato sotto il classico "minestrone" di categorie, inclusi videogiochi, film, parchi divertimenti e concerti musicali.

"Lenneth" potrebbe essere dunque di un progetto completamente inedito e magari neppure strettamente legato ai videogiochi, ma la teoria più gettonata al momento è che si tratti di una sorta di remaster di Valkyrie Profile: Lenneth, JRPG sviluppato da tri-Ace e pubblicato su PSP nel 2007 in Europa e nel 2018 per dispositivi iOS e Android, che a sua volta è una riedizione del primo capitolo della serie Valkyrie Profile, uscito su PSX nel 2000.

Per il momento comunque siamo nel reame di teorie e speculazioni, quindi per scoprire la verità non ci resta che attendere. Detto questo, Square Enix il mese scorso ha annunciato Valkyrie Elysium, spin-off della serie di genere action-JRPG, dunque una possibile riedizione del primo capitolo potrebbe indicare l'interesse della software house di dare nuova linfa vitale al brand.