Genshin Impact: il cosplay de La Signora di Lyanz è splendido

Genshin Impact continua a riscuotere grande successo in tutto il mondo grazie al supporto costante e abbondante di miHoYo che a cadenza regolare aggiorna il suo action RPG con nuovi contenuti e personaggi. Uno dei più amati, nonostante non sia giocabile, è senza dubbio La Signora, che ora prende vita grazie al cosplay di Lyanz.

La Signora, conosciuta anche come la "Crimson Witch of Embers", è una degli "Eleven Fatui Harbingers", una delle fazioni antagoniste di Genshin Impact e i cui membri sono ispirati alle maschere della Commedia dell'Arte italiana. Ad esempio, tra i loro ranghi troviamo anche "Tartaglia", "Scaramouche" (Scaramuccia), "Pantalone" e "Pulcinella". Nel caso de La Signora, la versione originale la ritrae come una donna intelligente, bellissima e calcolatrice. La controparte di Genshin Impact è decisamente fedele, visto che tra agguati, raggiri e strategie elaborate si ritaglia un ruolo importantissimo negli archi narrativi principali di Genshin Impact.

Il cosplay realizzato da Lyanz è semplicemente splendido e molto fedele al personaggio de La Signora. La cosplayer ha sicuramente lavorato sodo per realizzare un costume impeccabile e ricco di dettagli, come ad esempio la maschera, praticamente identica a quella della controparte originale.

