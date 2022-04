Neon Genesis Evangelion: il cosplay di Asuka da Win_winry è malconcio, ma d'impatto

Il buon vecchio Neon Genesis Evangelion è di nuovo protagonista di un nuovo interessante cosplay di Asuka da parte di Win_winry, che torna a interpretare uno dei personaggi più carismatici della celebre serie animata.

Chi conosce Evangelion sa che Asuka Soryu Langley è una ragazza sfrontata ed egocentrica solo all'apparenza e in un primo momento, visto che nasconde invece una psicologia complicata e fragile, costruita su traumi tremendi della propria infanzia. La reinterpretazione di Win_winry si ferma ovviamente a una ricostruzione estetica della ragazza, che comunque risulta perfettamente riuscita.

Notevole il costume di Asuka, ovvero la sua tipica plugsuit rossa fiammante, in tinta con la capigliatura. In questo caso, l'abito è rappresentato strappato e malridotto, come dopo una battaglia campale, riprodotto con notevole cura da parte della cosplayer.

In ogni caso, si tratta di un'interpretazione davvero molto interessante e ben costruita, sia per quanto riguarda l'ottimo costume che l'acconciatura e soprattutto l'espressione della modella, che ricorda Asuka nelle sue fasi di maggiore sfrontatezza.