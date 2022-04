L'Attacco dei Giganti, il cosplay di Annie Leonhart da narga_lifestream è impeccabile

L'Attacco dei Giganti continua a tenere milioni di fan con il fiato sospeso, e narga_lifestream ha pensato bene di dedicare il suo ultimo cosplay al personaggio di Annie Leonhart, senza dubbio una delle figure più controverse della serie.

Sappiamo che la Parte 3 della Stagione Finale de L'Attacco dei Giganti uscirà nel 2023 e dunque bisognerà ancora attendere per vedere la conclusione dell'anime, ma chi ha fretta può comunque ripiegare sul manga.

Natalia ha realizzato in prima persona il costume e la parrucca, riprendendo l'aspetto di Annie in maniera molto fedele, aiutata in questo caso anche da un'ottima ripresa fotografica.

