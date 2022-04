Stranger Things, trailer della quarta stagione in arrivo oggi per la serie Netflix

Stranger Things vedrà l'arrivo oggi del trailer ufficiale della quarta stagione: lo ha annunciato Netflix sui social con l'inquietante teaser che vedete qui sotto.

A pochi giorni dalle nuove immagini di Stranger Things 4, lo show creato dai fratelli Duffer tornerà dunque a mostrarsi in video, e la notizia ha già scatenato l'entusiasmo dei tantissimi fan del franchise.

L'annuncio comparso su Twitter mostra un orologio a pendolo nel Sottosopra, la realtà parallela e alternativa che caratterizza la serie e che spesso trova un modo per invadere la nostra dimensione.

Come sappiamo, l'uscita di Stranger Things 4 è fissata al 27 maggio, ma solo per la prima parte: ce ne sarà una seconda in arrivo il 1 luglio, mentre è già stata confermata la quinta e ultima stagione.

