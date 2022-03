Stranger Things 4, la serie Netflix si mostra in nuove immagini ufficiali e inedite

Netflix ci consente di dare una fugace occhiata a Stranger Things 4 con queste immagini ufficiali tratte dalla nuova stagione in arrivo per la celebre serie, senza tante spiegazioni ma comunque significative per quanto riguarda alcune atmosfere e momenti particolari.

Non abbiamo ancora molte informazioni sulla storia che verrà raccontata durante la Stagione 4 di Stranger Things, ma possiamo aspettarci vari colpi di scena e drammi, oltre ovviamente ai momenti di commedia veri e propri.

Le nuove immagini pubblicate sono, per la maggior parte, di gruppo, mostrando vari personaggi insieme, e sembrano trovarsi in varie situazioni più o meno sconvolgenti.

Difficile dire cosa stia succedendo, come scenari ci sono sicuramente scorci di Hawkins, in California, ma probabilmente anche ambientazioni differenti, visto che i vari protagonisti finiscono col separarsi alla fine della stagione precedente e probabilmente sono ancora sparsi in vari luoghi almeno per parte della stagione 4.

Ricordiamo che Stranger Things 4 - Volume 1, ovvero la prima parte della quarta stagione, verrà messa a disposizione su Netflix a partire dal 27 maggio, con il Volume 2 che uscirà poi il primo luglio 2022. In totale saranno 9 gli episodi che compongono la Stagione 4.

Questa è la sinossi ufficiale sulla storia, diffusa da Netflix:

Sei mesi dopo la battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins, i protagonisti si separano per la prima volta dopo aver affrontato le conseguenze di tutto quello che è successo. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Nel frattempo, abbiamo visto Far Cry 6: The Vanishing, che con una particolare collaborazione vede Stranger Things portare il gioco Ubisoft nel Sottosopra.