Rainbow Six Siege: nuova mappa "Emerald Plains" aggiunta, è la prima in tre anni

Ubisoft ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il Test Server di Rainbow Six Siege che include una nuova mappa, Emerald Plains. Si tratta della prima introdotta nello sparatutto negli ultimi tre anni.

Emerald Plains (Pianure di smeraldo) è un'enorme villa in Irlanda. L'area include tutta una serie di stanze uniche, ognuna delle quali è decorata con uno stile moderno, mentre i piani superiori della casa hanno uno stile più tradizionale. Come detto, è la prima mappa inserita in Rainbow Six Siege sin dall'Anno 4 Stagione 1 - pubblicata a marzo 2019 - che aveva introdotto la mappa desertica Outback.

La mappa Emerald Plains di Rainbow Six Siege

Emerald Plains, però, è disponibile solo nel Test Server di Rainbow Six Siege per il momento. I giocatori possono però aspettarsi una condivisione pubblica della mappa durante la stagione corrente, Demon Veil, iniziata il 15 marzo.

Ricordiamo anche che tra le ultime novità di Rainbow Six Siege vi è anche l'operatrice Azami e una modalità Team Deathmatch che permette ai giocatori meno competitivi di giocare senza troppe preoccupazioni.

Diteci, proverete la nuova mappa quando sarà disponibile? Oppure siete andati oltre Rainbow Six Siege?