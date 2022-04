Nintendo ha acquistato i terreni per una seconda sede a Kyoto

Nintendo ha acquistato i terreni necessari all'edificazione di una seconda sede a Kyoto, vicino all'attuale quartier generale della casa giapponese. I lavori verranno completati entro il 2027.

L'operazione è costata circa 5 miliardi di yen, ovverosia quasi 40 milioni di dollari, e all'interno del nuovo edificio, denominato per il momento second development building, l'azienda porterà avanti operazioni di ricerca e sviluppo: un elemento fondamentale per l'innovazione, fattore che ha contribuito alle vendite di Nintendo Switch.

"In aggiunta ai tradizionali investimenti in ricerca e sviluppo e di capitali, abbiamo immaginato di posizionare la sede e utilizzarla stavolta per un ruolo importante nell'ambito del rafforzamento della divisione ricerca e sviluppo", si legge in una nota.

Stando ai progetti, la nuova sede Nintendo avrà una superficie totale pari a circa 38 Km quadrati, con una struttura in acciaio alta dodici piani per circa 72 metri.