Nintendo Switch, vendite per 101,88 milioni di unità: Wii superato

Nintendo Switch ha totalizzato vendite per 101,88 milioni di unità, superando dunque i numeri di Wii, che nel corso del suo ciclo vitale ha raggiunto i 101,63 milioni di pezzi venduti.

Alcuni giorni fa si è parlato di come Nintendo Switch abbia superato i 100 milioni di unità vendute, ma oggi la stessa fonte, VGChartz, ha fornito dati più precisi al riguardo, aggiornando le informazioni al 25 dicembre 2021.

In attesa di una conferma ufficiale da parte di Nintendo, la fonte sostiene che Switch si ponga al momento come la sesta console più venduta di sempre, subito dietro a PlayStation con 102,49 milioni di unità, PS4 con 116,80 milioni e Game Boy con 118,69 milioni.

Il sorpasso di queste piattaforme appare più che probabile nel giro dei prossimi mesi, specie se la console ibrida giapponese continuerà a macinare numeri come ha fatto nel 2021, tanto in occidente quanto in Giappone.

A tal proposito, l'attuale ripartizione delle unità dovrebbe essere di 34,74 milioni negli USA, 26,90 milioni in Europa (di cui 5,14 in UK, 6,668 in Francia e 5,44 in Germania) e 22,98 milioni in Giappone.

Questi invece i giochi di maggior successo per Nintendo Switch con i dati aggiornati al 30 settembre 2021: