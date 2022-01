Resident Evil Village, DLC gratis? Non tutti, dice un noto leaker

Non tutti i DLC di Resident Evil Village saranno disponibili gratis, secondo il noto leaker Dusk Golem: alcuni pacchetti saranno senz'altro gratuiti, ma quelli più corposi e interessanti andranno probabilmente pagati.

Lo scorso ottobre Capcom ha annunciato l'arrivo di DLC gratuiti per Resident Evil Village, ma la comunicazione della casa di Osaka in tal senso è stata un po' nebulosa e a quanto pare diversi utenti si sono fatti un'idea sbagliata rispetto al supporto post-lancio del gioco.

Da qui la necessità di un chiarimento da parte del leaker, che come ricorderete aveva anticipato correttamente l'annuncio e le caratteristiche dell'ultimo episodio della serie survival horror, avendo evidentemente dei contatti all'interno del team di sviluppo nipponico.

"Non esiste che tutti i DLC di Resident Evil Village vengano distribuiti gratuitamente", ha scritto Dusk Golem. "Se ci saranno pacchetti gratuiti ciò significa che Capcom lavora a diversi contenuti scaricabili."

Per quanto riguarda invece le tempistiche, il leaker ha scrito: "Storicamente i DLC di Resident Evil richiedono dai cinque agli undici mesi di lavorazione. Possono esserci dei ritardi, vedi Not a Hero che è stato pesantemente modificato, ma i DLC di Resident Evil Village sono in sviluppo ormai da quasi sei mesi."