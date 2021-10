Resident Evil Village: DLC gratuiti in arrivo, annuncia Capcom

Resident Evil Village riceverà nuovi DLC gratuiti: lo ha annunciato Capcom nell'ambito dell'ultimo report finanziario, senza però fornire alcun dettaglio sulla natura di questi contenuti scaricabili.

Come forse ricorderete, Capcom ha annunciato dei DLC per Resident Evil Village all'E3 2021, ma anche in quel caso senza alcuna informazione supplementare, tanto da far pensare che il team di sviluppo avesse appena cominciato a lavorarci.

Quella di oggi va vista dunque come una conferma del fatto che il team sta preparando dei contenuti scaricabili, e che alcuni di essi saranno disponibili gratuitamente per i possessori del gioco. Ma di che si tratterà?

Stando ad alcune voci è possibile che il gioco veda l'arrivo di un'espansione narrativa, che possa magari metterci nei panni di Ada Wong a conferma del fatto che il personaggio è stato tagliato in corso d'opera e sarebbe dovuto apparire nell'ultimo episodio.

Tuttavia è più probabile che i DLC gratuiti siano qualcosa di simile ai pacchetti rilasciati al lancio, contenenti alcuni oggetti in-game per la personalizzazione estetica di armi e protagonisti.