Marvel's Guardians of the Galaxy meglio su PS5 o Xbox? L'analisi di Digital Foundry

Marvel's Guardians of the Galaxy è protagonista della nuova analisi tecnica di Digital Foundry, che ha messo a confronto le versioni PS5 e Xbox Series X|S del gioco per capire quale sia la migliore.

Nella recensione di Marvel's of the Galaxy abbiamo espresso grande entusiasmo nei confronti di questo tie-in sviluppato da Eidos Montreal: un'opinione condivisa dalla testata inglese, che lo definisce uno dei migliori giochi di supereroi degli ultimi anni.

Su PlayStation 5 e Xbox Series X il titolo vanta due modalità grafiche: il preset "qualità" offre una grafica a 4K reali e 30 fps, mentre il preset "prestazioni" scende a 1080p per garantire i 60 fps.

Su entrambe le console il target viene rispettato quasi sempre, anche se si verificano dei cali nelle situzioni più complicate. Tuttavia è il netto abbassamento della risoluzione nel performance mode a far storcere un po' il naso, vista la qualità delle ambientazioni.

Non c'è dunque un chiaro vincitore, ma Xbox Series S risulta essere inevitabilmente l'anello debole: dopo la patch Marvel's Guardians of the Galaxy è bloccato a 30 fps e 1080p, sufficienti per offrire una buona esperienza ma distanti dalla resa sulla sorella maggiore.