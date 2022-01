The Day Before, un trailer del gameplay su PC con NVIDIA RTX attivo

The Day Before è stato mostrato con un trailer del gameplay tratto dalla versione PC del gioco con NVIDIA RTX attivo, dunque la massima qualità visiva possibile.

Annunciato esattamente un anno fa, The Day Before è un survival in stile MMO simile per certi versi a Tom Clancy's The Division di Ubisoft, ambientato in un mondo post-apocalittico invaso dagli zombie.

Nel video possiamo osservare l'impatto degli effetti garantiti dalle schede video NVIDIA RTX sulla versione PC del gioco, con un ray tracing in grado di arricchire sostanzialmente l'immagine fra riflessi, luci e ombre.

Non è tutto: The Day Before supporterà anche la tecnologia DLSS, che consente di ottimizzare le prestazioni in base all'hardware e ottenere frame rate alti anche alle risoluzioni superiori grazie all'intelligenza artificiale.

L'uscita del titolo è fissata al 21 giugno su PC, con le versioni PS5 e Xbox Series X|S previste nel corso dell'anno.