Dying Light 2: Stay Human, durata pazzesca: oltre 500 ore per completarlo al 100%

Dying Light 2: Stay Human vanterà una durata pazzesca: stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, per completare il gioco al 100% serviranno almeno 500 ore: più o meno il tempo necessario per arrivare a piedi da Varsavia a Madrid.

Dopo il video con l'albero delle abilità e il trailer della versione PC con RTX attivo, Dying Light 2: Stay Human torna dunque a far parlare di sé e ad alimentare l'hype attorno al lancio con interessanti dettagli riguardanti la sua ricca struttura.

Da buon open world, immaginavamo che il nuovo capitolo della serie Techland avrebbe richiesto diverse decine di ore per essere completato del tutto, ma non ci saremmo aspettati un'esperienza da oltre 500 ore.

Al post pubblicato sul profilo ufficiale di Dying Light 2: Stay Human hanno risposto diversi utenti tutt'altro che spaventati da questi numeri, e che anzi hanno postato le proprie statistiche con il primo Dying Light, dimostrando di averci già giocato per ben oltre 500 ore.

Tutta questa sostanza verrà coadiuvata da una qualità costante? Lo scopriremo a partire dal 4 febbraio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, con la versione cloud per Nintendo Switch in arrivo qualche settimana dopo.