Oddworld: Soulstorm, l'uscita su PS5 via PlayStation Plus è stata devastante per il team

Portare Oddworld: Soulstorm su PS5 inserendo il gioco direttamente nel catalogo di PlayStation Plus si è rivelata una scelta devastante per il team di sviluppo: lo ha rivelato Lorne Lanning di Oddworld Inhabitants.

Con i costi produttivi in salita, lo studio era alla ricerca di un aiuto finanziario e Sony ha offerto loro un accordo per portare appunto Oddworld: Soulstorm (recensione) su PS Plus, in cambio chiaramente di una certa quantità di denaro che Lanning non ha potuto quantificare.

Il punto è che il gioco sarebbe dovuto uscire a gennaio 2021, quando la base installata di PlayStation 5 era ancora limitata e si immaginava che i download gratuiti sarebbero stati al massimo 100.000: è su queste basi che sono state stabilite le cifre della collaborazione.

Dopo aver firmato l'accordo, tuttavia, la pandemia di COVID-19 ha costretto i componenti del team a lavorare da casa e ciò si è tradotto in un rinvio di Oddworld: Soulstorm ad aprile: tre mesi extra in cui l'utenza di PS5 si è allargata in maniera sostanziale.

Il risultato di questi imprevisti è stato che il gioco di Oddworld Inhabitants è risultato essere il più scaricato su PS5 con quasi quattro milioni di copie, praticamente tutte consegnate agli abbonati a PlayStation Plus: una differenza rispetto alle premesse che si è rivelata economicamente devastante per gli autori.