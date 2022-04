One Piece, il cosplay di Nami da Win_winry in kimono e look di Wano è uno spettacolo

One Piece torna alla carica con un nuovo cosplay di Nami da parte di Win_winry_, modella che riprende uno dei personaggi chiave della celebre serie di Eiichiro Oda, soggetto particolarmente gettonato dalle cosplayer ormai da parecchi anni a questa parte.

La ragazza in questione ha bisogno di ben poche presentazioni: presente quasi fin dall'inizio delle avventure nella ciurma di Cappello di Paglia, Nami ha fatto parte del cast dei protagonisti in tutti gli archi narrativi del lunghissimo manga e anime, evolvendosi con questo.

Il suo aspetto recente è alquanto cambiato, in quanto la donna è maturata in seguito al salto temporale, per cui si presenta ora con capelli lunghi e un aspetto più adulto, con l'interpretazione di Win_winry_ che riprende però una fase particolare dell'evoluzione di Nami, come possiamo vedere dalle foto.

La versione messa in scena da Win_winry è quella vista nell'arco narrativo di Wano, in cui la ragazza si presenta vestita in stile tradizionale giapponese con un leggero kimono celeste e fantasie floreali, in questo caso armata con il bastone da combattimento che la caratterizza in alcune scene del manga/anime.

Non è forse la versione più iconica di Nami, ma si tratta comunque di un'ottima variazione sul tema, con la modella in questione, ormai specializzata nel personaggio, che riesce perfettamente a riprodurne l'aspetto grazie al vestito e alla capigliatura.