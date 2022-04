X-Men, il cosplay di Psylocke di Lada Lyumos è armato e pericoloso

Psylocke è la protagonista del nuovo cosplay realizzato da Lada Lyumos: la scaltra combattente degli X-Men si mostra in una posa plastica, armata di spada e pronta a scatenare i suoi poteri psichici.

Comparsa anche al cinema in X-Men - Apocalisse, interpretata in quel caso da Olivia Munn, nonché in una gran quantità di giochi degli X-Men, Elizabeth Braddock nei fumetti è la sorella gemella di Brian Braddock, ovverosia Capitan Bretagna.

Si tratta di una mutante dotata di poteri particolarmente interessanti: dalla telepatia alla telecinesi, nonché la capacità di evocare una lama psichica e un rigoroso addestramento da assassina a completare il quadro di una guerriera davvero tosta.

La modella russa l'ha rappresentata nella sua uniforme classica, aggiungendo alla foto un pizzico di post-processing per rendere al meglio le abilità del personaggio e mettere in evidenza la sua pericolosità.

