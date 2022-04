Kingdom Hearts: Missing Link annunciato in video, con l'ultimo capitolo di Dark Road

Durante l'evento per il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts è stato anche annunciato un nuovo gioco mobile chiamato Kingdom Hearts: Missing Link, oltre al capitolo finale di Kingdom Hearts Dark Road sempre su tali piattaforme, visibili nel trailer esteso riportato qui sopra.

La notizia maggiormente di spicco è ovviamente l'annuncio di Kingdom Hearts 4, ovviamente, annunciato con un primo trailer con gameplay e anche con le prime immagini e dettagli sul gioco, ma non bisogna sottovalutare queste iniziative di Square Enix, considerando l'ampio pubblico a cui si rivolgono.

Non ci sono ancora date di uscita precise, ma Kingdom Hearts: Missing Link avrà un periodo di beta test previsto entro la fine del 2022, mentre l'ultimo capitolo di Kingdom Hearts: Dark Road è atteso per agosto, come aggiornamento gratuito del titolo mobile.

In base a quanto riferito da Square Enix, Kingdom Hearts: Missing Link è "un gioco tutto nuovo per iOS e Android, che consente ai giocatori di imbarcarsi in avventure dai regni di Scala e Caelum, nel mondo reale", si legge nel comunicato stampa, prendendo parta a "esaltanti battaglie contro gli Heartless e scoprendo una nuova stori originale". La closed beta è prevista per i prossimi mesi, in attesa di ulteriori dettagli.