Kingdom Hearts 4 è ufficiale: prime immagini e dettagli dal comunicato stampa

Dopo il trailer di presentazione, arriva anche il comunicato stampa ufficiale su Kingdom Hearts 4, che porta con sé le prime immagini e qualche dettaglio in più sul nuovo capitolo della serie, annunciato proprio in queste ore in corrispondenza con l'evento per il ventesimo anniversario della serie.

Abbiamo visto dunque il primo trailer con gameplay per Kingdom Hearts 4, ora vediamo tre immagini ufficiali e qualche informazione proveniente direttamente da Square Enix, in attesa di una ulteriore presentazione più completa dedicata al gioco.

Come abbiamo visto nel video, Sora ritorna in scena con un nuovo look all'interno del mondo di Quadratum, un'enorme città moderna caratterizzata da un look molto realistico e vicino al mondo reale, cosa che rappresenta un notevole stacco rispetto alla tradizione della serie Kingdom Hearts.

Il nuovo personaggio che compare per la prima volta di fronte a Sora in questa nuova ambientazione è Strelitzia, mentre vediamo anche Paperino e Pippo alle prese con una misteriosa minaccia all'interno di un'ambientazione oscura non meglio identificata.

La nuova storia di Kingdom Hearts 4 dà il via a quello che viene definito l'arco narrativo "Lost Master Arc", che riguarda anche l'epico combattimento tra Sora e la misteriosa entità oscura per le strade di Quadratum.