SSD esterno da 500 GB: offerta Amazon di Primavera 2022, SanDisk da 1.050 MB/s

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare un SSD portatile da 500 GB marcato SanDisk. Lo sconto segnalato è di 80€, ovvero del 50%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo SSD esterno è 159.99€. Il prezzo effettivo, da mesi, non è però mai stato superiore a 115€. L'attuale offerta è pari a una proposta a marzo 2022 e di un paio di euro inferiore al minimo storico, proposto unicamente durante il Black Friday dello scorso anno. Si tratta in altre parole di un buon prezzo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD esterno propone velocità di lettura fino a 1.050 mb/s e velocità di scrittura fino a 1.000 mb/s. Resiste alle cadute da massimo due metri e dispone di un indice di protezione ip55 contro acqua e polvere. Consente di mantenere riservati i contenuti privati con la crittografia hardware integrata aes a 256 bit e protezione tramite password.

SSD portatile da 500 GB marcato SanDisk

