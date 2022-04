Dragon Ball: il cosplay di Bunny Bulma di lady_pizza_hug evoca il drago Shenron

Bunny Bulma, come non amare questa versione di uno dei personaggi più iconici della serie Dragon Ball? Vediamola rivivere nel cosplay di lady_pizza_hug, che si è divertita non solo a creare un costume praticamente perfetto, ma ha anche ambientato la foto all'interno dell'anime, davanti alla Kame House.

Naturalmente lady_pizza_hug è solo una delle tante cosplayer che si sono lasciate ispirare da questo personaggio dalle mille sfaccettature e dal costume che richiama le conigliette di Playboy, ma che in verità rappresenta una particolarità culturale tutta giapponese, dove tradizionalmente vengono fatti indossare costumi da coniglio alle ragazze che somigliano ai simpatici animaletti. Come Bulma.

Nella serie Bulma indossa pochissimo il costume da coniglia, ma evidentemente qualcosa deve aver colpito l'immaginario del pubblico, visto che è diventato uno dei suoi vestiti più amati di sempre, con cui spesso le cosplayer devono confrontarsi.

Il costume, almeno nella versione rifatta da lady_pizza_hug, è formato da sei pezzi: una fascia per la testa con orecchie da coniglio, un collare bianco con cravattino rosso, un body nero con una coda di coniglio di cotone bianco, un paio di collant blu, un paio di tacchi alti rossi con cinturini alle caviglie e un paio di polsini della camicia bianca.

Akira Toriyama, l'autore di Dragon Ball, aveva già usato questo costume in un'altra sua opera, ossia nel Dr. Slump e Arale, dove lo aveva fatto indossare a una cameriera. Interessante anche che il costume da Bunny Bulma appaia in diversi videogiochi, come ad esempio Dragon Ball: Advanced Adventure, Dragon Ball: Origins, Dragon Ball Z: Budokai 2, Dragon Ball Z: Dokkan Battle e Dragon Ball Legends.