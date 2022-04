Genshin Impact: il cosplay di Lisa di caelenacosplay è pieno di dettagli

Genshin Impact può contare su un cast di personaggi variegato e sempre in espansione. Alcuni personaggi originali, però, non possono essere dimenticati. Lisa è ad esempio uno dei preferiti dei giocatori e del mondo del cosplay. Ora caelenacosplay ci propone il proprio cosplay di Lisa da Genshin Impact.

Lisa è nota in quanto maga e amante dei libri. caelenacosplay ne ha ovviamente tenuto conto e nel realizzare il personaggio di Genshin Impact non si è solo preoccupata dei dettagli del costume, ma ha anche curato l'ambiente e gli accessori, come il bellissimo libro, realizzato da anemo3d, artista che si occupa di creare oggetti per cosplay tramite stampante 3D. Nel complesso, si tratta di un cosplay di altissima qualità, realizzato con chiara passione e cura.

Se siete fan di Lisa da Genshin Impact, allora non dovete perdervi il cosplay di Lisa di sayathefox: è pura magia e bellezza. Ecco anche il cosplay di Lisa di shinkojade: è veramente magico. Come non citare poi il cosplay di Lisa di ruichiru: è bellissimo. Come non citare poi il cosplay Lisa di Ladalyumos: è sapiente.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lisa realizzato da caelenacosplay? Il personaggio di Genshin Impact è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?