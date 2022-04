Siamo oramai al secondo fine settimana di aprile 2022. Noi videogiocatori, nel mezzo di impegni personali e famigliari - oltre che di lavoro -, vorremmo trovare un po' di spazio per la nostra passione: i videogiochi. Bisogna però scegliere cosa giocare. Qual è la vostra scelta? Diteci, cosa giocherete questo weekend del 9 aprile 2022?

Potrebbe essere una risposta un po' ridondante, ma siamo convinti che molti appassionati siano ancora nel pieno delle propria run di Elden Ring: alcuni sono forse già nel NG+, ma crediamo che una buona fetta sia ancora lontana dal completamento del gioco. A questo si somma un altro videogame in circolazione già da un po': Gran Turismo 7, che finalmente sembra aver preso la strada giusta e ha deciso di aumentare le ricompense assegnate ai giocatori, così da migliorare l'esperienza complessiva.

Gran Turismo 7

Per molti altri giocatori, però, è tempo di passare a qualcosa di nuovo e una delle scelte più gettonate del momento potrebbe essere LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. Il gioco d'azione e avventura a tema Lego e Guerre Stellari è stato premiato nella nostra recensione con un 8.4. Si tratta di un titolo per certo perfetto per chi vuole rivivere le avventure della saga ideata da George Lucas.

Se siete in cerca di qualcosa di diverso, vi ricordiamo che è disponibile Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, che abbiamo recensito e giudicato con le seguenti parole: "Siate sinceri: quand'è stata l'ultima volta che avete sentito parlare di Chrono Cross per qualcosa che non fosse la colonna sonora di Yasunori Mitsuda? Quella resta splendida a vent'anni di distanza ed è sicuramente la parte migliore di questa Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition che finalmente localizza in italiano un pilastro della libreria PlayStation, oltre all'avventura testuale per Satellaview che non era mai uscita ufficialmente dal Giappone. Il gioco in sé, invece, è invecchiato maluccio. Chrono Cross è sempre stato un passo indietro rispetto al suo illustre prequel Chrono Trigger, e forse oggi paga il prezzo dell'eccessivo coraggio avuto all'epoca, ma resta un JRPG da giocare assolutamente se amate il genere."

Diteci, cosa giocherete questo weekend del 9 aprile 2022? Avrete tempo di dedicarvi a qualche videogame, oppure dovete rimandare alla prossima settimana?