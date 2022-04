Magic The Gathering: la carta Leggendaria "Errante, Artista di Strada" svelata

Errante, Artista di Strada: carta di Magic: The Gathering

Wizard of the Coast ha svelato, in collaborazione esclusiva con Multiplayer.it, una carta esclusiva che farà parte del nuovo set Strade di Nuova Capenna di Magic: The Gathering, in arrivo a fine aprile. Parliamo di "Errante, Artista di Strada", una creature leggendaria.

Strade di Nuova Capenna è un nuovo set "unico nel suo genere", che sarà disponibile sia in versione cartacea sia in versione online, ambientato su un piano totalmente inedito che trae ispirazione da film di gangster anni '20, dal genere Noir e dallo stile Art Déco: per le strade di Nuova Capenna cinque grandi famiglie si contendono il dominio delle città tra lotte di potere, angeli e demoni.

La descrizione ufficiale recita: "Sono affari di famiglia. E le Strade di Nuova Capenna non sono per niente sicure se non conosci le persone giuste. Prova il quiz per scoprire a quale famiglia dovresti giurare fedeltà! Ti unirai alle abili spie degli Obscura? Ai Maestro, con il loro gusto vampirico per le raffinatezze? O forse, ai favolosi festaioli dei Cabaretti? Rispondi al quiz per scoprirlo! Infrangi le regole con gli Obscura, una famiglia di visionari che opera negli angoli più oscuri di Nuova Capenna. L'informazione è potere, e gli Obscura se la procurano con qualsiasi mezzo sia necessario, talento che è valso loro una reputazione formidabile (anche se vengono etichettati spesso come impiccioni). Per mantenere il suo status, questa famiglia si impegna perché nessun'altra fazione accumuli troppo potere... o faccia troppe domande. Equilibrio a ogni costo."

"Errante, Artista di Strada" costa una Isola e dispone delle abilità Lampo, Difensore, rapidità. Spendendo un'isola e tappando la carta si può attivare l'abilità "Copia una magia bersaglio che controlli che non è stata lanciata. Puoi scegliere nuovi bersagli per la copia". La descrizione della carta recita: "Pochi conoscono il suo volto, ma tutti conoscono le sue opere". Le statistiche sono 0/3.