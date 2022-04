Subnautica: terzo gioco della serie confermato dagli sviluppatori

Unknown Worlds, autori di Subnautica, ha confermato che la serie avrà un terzo capitolo. Per il momento non ha ancora un nome, ma abbiamo modo di scoprire alcune informazioni tramite una proposta di lavoro dedicata a un Senior Narrative Designer.

Unknown Worlds è in cerca di una persona che "collaborerà strettamente con il team per raccontare storie drammatiche e interessanti nel contesto di un'esperienza videoludica, nel mentre definisce la storia e la lore di un nuovo mondo sci-fi e degli alieni che lo abitano. Questa persona ha l'opportunità unica di unirsi al team nelle prime fasi di sviluppo e aiutare a stabilire la direzione narrativa di un franchise amato", ovvero Subnautica.

Il primo Subnautica

Subnautica, ricordiamo, ha sempre avuto un'enfasi non particolarmente comune sulla narrativa, chiaramente per quanto riguarda il genere dei survival. Con il terzo capitolo, pare che questo non sia destinato a cambiare. La proposta di lavoro parla di un "gioco open world" e cerca una persona familiare con "i processi di sviluppo della narrativa in un contesto aperto e di un'esperienza guidata dal giocatore". Viene anche richiesta "esperienza nel lavorare a progetti live-service o contenuti episodici".

Unknown Worlds ha anche annunciato un nuovo gioco originale "che sarà un punto di riferimento del genere".