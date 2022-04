Will Smith bandito dagli Oscar per dieci anni, dopo lo schiaffo a Chris Rock

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha bandito Will Smith dagli Oscar per 10 anni dopo il suo schiaffo a Chris Rock durante la trasmissione della 94esima edizione degli Academy Awards, avvenuta il 27 marzo.

Secondo la punizione imposta dal Academy's Board of Governors, Smith "non sarà autorizzato a partecipare a qualsiasi evento o programma dell'Academy, di persona o virtualmente, incluso ma non limitato agli Academy Awards", per 10 anni, a partire dall'8 aprile 2022.

In una dichiarazione, il consiglio ha detto di aver accettato le dimissioni di Smith dall'Academy il 1 aprile, e ha lodato Rock per "aver mantenuto la sua compostezza in circostanze straordinarie".

"Questa azione che stiamo prendendo oggi in risposta al comportamento di Will Smith è un passo verso un obiettivo più grande: proteggere la sicurezza dei nostri artisti e ospiti, e ripristinare la fiducia nell'Academy", ha detto la dichiarazione del Consiglio. "Speriamo anche che questo possa iniziare un periodo di guarigione e restauro per tutte le persone coinvolte e colpite".

La dichiarazione dell'Academy ha anche ammesso che l'organizzazione stessa "non ha affrontato adeguatamente la situazione nella stanza. Per questo, siamo dispiaciuti", ha detto l'Academy. "Era un'opportunità per noi di dare un esempio ai nostri ospiti, agli spettatori e alla nostra famiglia dell'Academy in tutto il mondo, e siamo caduti in basso - impreparati per evento inaspettato".

Will Smith è diventato parte dei videogiochi in più modi, Fortnite compreso

Da parte sua, Smith in una dichiarazione della scorsa settimana ha definito le sue azioni "imperdonabili" e ha aggiunto che sperava che le sue dimissioni dall'Academy avrebbero "riportato l'attenzione su coloro che la meritano per i loro successi e permesso all'Academy di tornare all'incredibile lavoro che fa per sostenere la creatività e l'arte nel cinema". Smith ha anche scritto delle scuse pubbliche a Rock su Instagram.

Smith è però rapidamente diventato un meme nella cultura videoludica. Un esempio è quanto accade in Elden Ring: un giocatore travestito da Will Smith, invade, prende a schiaffi gli altri e scappa.