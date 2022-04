Tiny Room Stories: Town Mystery, la recensione del puzzle game in stile diorama

Nel cimentarci con la recensione di Tiny Room Stories: Town Mystery ci siamo trovati di fronte un'esperienza diversa dal solito: un'avventura a base puzzle che utilizza la prospettiva di scenari in stile diorama per mettere sul tavolo meccaniche originali e interessanti, che affascinano fin dalle prime battute grazie anche al supporto di una trama misteriosa.

Gameplay

Tiny Room Stories: Town Mystery, una delle prime stanze che ci troveremo a esplorare

Come accennato in apertura, la peculiarità principale di Tiny Room Stories: Town Mystery è quella di metterci di fronte a scenari in stile diorama, rappresentati sullo schermo con una visuale a tre quarti che è possibile ruotare. Questa operazione rivela di volta in volta nuovi dettagli con cui eventualmente interagire tramite un semplice tocco: porte da aprire, dispositivi elettronici che richiedono un codice, griglie di ventilazione, interruttori della luce, mobili e quant'altro.

L'avventura, disponibile in formato gratuito (e al momento viziata da un problema con le inserzioni pubblicitarie che consente di "barare", ottenendo suggerimenti sugli enigmi senza neppure dover guardare dei trailer), è composta da diversi capitoli ed è possibile sbloccare anche le ultime aggiunte alla storia effettuando un unico acquisto in-app da appena 2,99€.

Una somma davvero irrisoria rispetto alla qualità delle soluzioni messe in campo dagli sviluppatori, francamente. In un mercato che premia le scelte più conservative e meno coraggiose, anche su mobile, Tiny Room Stories: Town Mystery si pone infatti come un progetto senza dubbio innovativo, che ha come unico difetto la mancanza di una narrazione tradizionale e dunque una campagna che, complice la piacevolezza del gameplay, scivola via molto rapidamente.

Alcuni enigmi risultano meno immediati di altri, ma la struttura a compartimenti stagni, con ogni ambientazione che include gli elementi risolutivi per i propri puzzle, aiuta a portare avanti i ragionamenti e le intuizioni necessarie per sbloccare una particolare serratura, trovare un codice, aprire un passaggio o interpretare specifici dati. E ruotare la visuale fa sempre la differenza, aggiungendo un elemento sorprendente all'esperienza.