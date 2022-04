Coromon, la recensione di un intrigante Pokémon-like

Il genere dei Pokemon-like, o dei giochi monster taming, è un genere molto complesso da giudicare. Sono pochi infatti i titoli che sono riusciti a emergere nel mercato andando a conquistarsi una fetta cospicua di fan e di introiti. L'ultimo esponente del genere (che vanta comunque numerose uscite ogni anno) ad essere riuscito in questa impresa è stato Temtem Temtem . Da qualche anno però, un titolo ha attirato su di sé le attenzioni degli appassionati, si tratta di Coromon. Il gioco ha avuto uno sviluppo abbastanza lungo, con la possibilità per i giocatori di testare una corposa demo costantemente aggiornata nel tempo.

Non un semplice Pokémon-like

Coromon: il combattimento

Coromon propone una narrativa semplice e chiara, una trama non troppo stratificata, ma ricca comunque di spunti interessanti e originali. Nella regione di Velua risiede la Lux Solis, un centro di ricerca scientifico di cui noi siamo i neo ricercatori duellanti. Una volta creato il nostro alter ego con una discreta profondità di personalizzazione (al netto delle consuete possibilità offerte in questo genere), l'incipit narrativo ci verrà palesato e l'avventura avrà inizio nel più nostalgico modo possibile per gli appassionati dei primi giochi Pokémon.

La struttura è quella classica: si prosegue nell'avventura cercando di catturare il maggior numero di Coromon, allenando quelli catturati e scoprendo i vari misteri della trama. Ovviamente, alle più celebri Poké Ball sono subentrati gli Spinner e alle varie pozioni et similia, sono subentrate le torte, gli spray e altri ammennicoli vari. Una delle più interessanti trovate è sicuramente l'utilizzo del Guanto per risolvere alcuni puzzle ambientale. Questo guanto tecnologico verrà aggiornato con il proseguire dell'avventura e vi permetterà di interagire con oggetti come massi, tronchi, ecc. per sbloccare percorsi altrimenti inaccessibili. Non mancheranno infine, i cattivoni di turno: i Wubboniani. Un'organizzazione che vuole a tutti i costi sfruttare l'Essenza Titanica per scopi malvagi, ma non vi diremo altro per evitare spoiler eccessivi.