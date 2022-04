Trials Rising diventa Elden Ring in un livello personalizzato a dir poco incredibile

Un giocatore ha mostrato in video - disponibile qui sotto - un livello personalizzato di Trials Rising in stile Elden Ring. Il risultato è incredibile, con tutti gli elementi grafici del gioco di FromSoftware presenti all'interno della creazione.

Come potete vedere, si tratta di un livello completo di Trials Rising completamente personalizzato in stile Elden Ring. L'ambientazione di sfondo è praticamente una copia perfetta dell'Interregno del gioco soulslike e in profondità è anche possibile vedere l'Albero Madre che torreggia per l'intera avventura dei Sensaluce. I checkpoint del gioco di guida sono realizzati in stile Luogo di Grazia. A un certo punto, è anche possibile vedere un'area con una nebbia dorata, che indica che oltre di essa vi è un boss.

A condividere il video è stato @JANVRC2, ma il creatore è kailiman666. Se volete provare il livello voi stessi, cercate "xKx-ELDEN RACE" nel Track Central di Trials Rising. La qualità visiva è ottima, ma anche come semplice livello sembra molto divertente da giocare.

Elden Ring sta ispirando molti in questo periodo, ma al tempo stesso sta spingendo molti giocatori a barare. Per vendicarsi, un giocatore è diventato un cacciatore di utenti AFK e ha condiviso il video delle sue vittorie.