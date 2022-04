Morbius supera i 100 milioni di dollari al botteghino, dopo le molte recensioni negative

Morbius, il film sull'anti-eroe Marvel realizzato da Sony, ha superato i 100 milioni di dollari al botteghino internazionale, in data giovedì 7 aprile 2022, secondo i dati condivisi da Sony stessa. Il tutto è stato raggiunto dopo le molteplici recensioni negative della stampa specializzata.

Precisamente, Morbius ha raggiunto i 102,7 milioni di dollari, divisi in 46,9 milioni negli USA e 55,8 milioni a livello internazionale. Non si tratta di un pessimo risultato, tutt'altro, ma ovviamente non può essere paragonato ai 260 milioni di dollari raccolti nel secondo weekend di Spider-Man No Way Home. Ovviamente parliamo di un terzo capitolo di un personaggio più noto e che poteva anche contare su forti collegamenti con l'MCU. Morbius non ha la stessa fama, quindi il risultato per ora raggiunto è considerevole.

Morbius

Soprattutto, il film non è stato aiutato dalle recensioni negative della stampa specializzata, che lo hanno criticato fortemente. Il pubblico ha assegnato votazioni più gentili, come ci si poteva aspettare. Lo stesso è accaduto con Venom e il suo diretto seguito, che hanno generato molti più introiti. Anche in questo caso, però, parliamo di un personaggio più noto.