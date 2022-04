LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker: il sistema di combo è in stile Devil May Cry per i fan

LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker è finalmente stato pubblicato ed è un gioco di qualità, sicuramente interessante per i fan LEGO e - soprattutto - Star Wars. C'è però un dettaglio che stupisce: il sistema di combo dei personaggi, che è stato rapidamente paragonato a quello di Devil May Cry.

I giocatori si sono resi conto che è possibile eseguire molteplici combo aeree, il che - sommato al fatto che i personaggi bambini non posso essere distrutti - permette di continuare a eseguire colpi e spostarsi in aria, alzandosi sempre più in alto. Si tratta di una mossa, tra l'altro, che permette di saltare certe parti della mappa: gli speedrunner di LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker probabilmente ne faranno uso.

La parte interessante però è che i giocatori hanno iniziato a cercare vari tipi di combo che possono essere eseguiti in loop, creando così "combattimenti" spettacolari, che vengono poi condivisi online. Potete vedere un primo esempio tratto da LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker qui sotto. Si tratta, tra l'altro, di un montaggio in stile Anime Music Video.

Altri, fedeli all'ispirazione data da Devil May Cry, hanno realizzato dei montaggi basati sulle combo di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker sfruttando proprio l'HUD e gli effetti sonori del gioco di Capcom. Ecco un video che mostra un combattimento.

Infine, vi lasciamo alla nostre recensione di LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker che "si è fatto attendere a lungo ma alla fine si è confermato essere proprio il titolo mastodontico che TT Games ci aveva promesso. La varietà di contenuti e collezionabili non ha precedenti, e sul fronte del gameplay abbiamo riscontrato miglioramenti importantissimi che rendono l'esperienza molto più coinvolgente e appagante."