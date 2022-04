Elden Ring: giocatore diventa un cacciatore di utenti AFK e condivide il video delle sue vittorie

Elden Ring sta affrontando un problema serio con il multigiocatore: i giocatori AFK. Ora, un utente ha condiviso un video, che potete vedere qui sotto, nel quale mostra la propria caccia degli utenti che barano online.

Nel caso non lo sappiate, i giocatori AFK (ovvero "lontani dalla tastiera") sono utenti che avviano il gioco, si rendono disponibili per le invasioni e si nascondono in punti quasi irraggiungibili della mappa, usando Torrente. La cavalcatura non è disponibile nel multigiocatore, quindi l'invasore non ha modo di raggiungere l'avversario, sempre che capisca dove si trovi. Questo spesso non succede e l'invasore, frustrato, abbandona la sessione morendo e perdendo le proprie rune, che vengono così guadagnate dall'invaso. Si tratta di un problema perché rende difficile trovare giocatori onesti con i quali fare PvP e rovina l'esperienza per tutti.

Un giocatore di Elden Ring, infastidito dalla cosa (e non è il primo ovviamente), ha deciso di andare a caccia dei giocatori AFK e, sfruttando armi dalla distanza, li ha sconfitti e ha raccolto le clip in un solo video. Nell'ultima, possiamo vedere che l'invaso aveva ottenuto l'aiuto di altri giocatori, i quali hanno però capito che era AFK e hanno lasciato fare all'invasore il proprio lavoro.

In una sola sessione, l'utente in questione ha eliminato 15 giocatori AFK di Elden Ring. Se vi dovesse capitare di invadere un utente e non riusciste a trovarlo, controllate le scogliere e le grandi colonne di pietra che stanno in acqua, per vedere se si trova lì, magari trasformato in un oggetto per confondersi con lo sfondo.

Se non siete fan del PvP e siete solo in cerca delle quest dei personaggi, sappiate che uno è stato resa più facile da trovare grazie all'update 1.03.