Matrix Il Risveglio, PC: 1440p e 30-50 FPS con una RTX 3090 e un Intel i9 12900K, il video

Matrix Il Risveglio è arrivato su PC tramite Unreal Engine 5 e, tramite i primi test, pare che la demo tecnica arrivi a 1440p con un frame rate variabile tra i 30 e i 50 FPS. Il tutto, usando un PC che monta una CPU Intel i9 12900K e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3090.

L'informazione è stata condivisa dall'account YouTube AJ Gaming, tramite un video che potete vedere qui sotto. Viene spiegato che la risoluzione non può essere cambiata e, secondo i test, non propone nemmeno il 4K ma solo i 1440p.

Ricordiamo che questa demo è stata resa disponibile non in qualità di "gioco", come su PS5, ma più che altro come progetto di prova per gli sviluppatori di Unreal Engine 5. Probabilmente, questa versione non è ottimizzata al meglio per PC.

Unreal Engine 5 sarà ampiamente utilizzato nei prossimi anni per lo sviluppo di videogiochi. Già ora ci sono vari progetti in sviluppo con questo motore. Un team che lo sta sfruttando è ad esempio Firesprite, il quale lavora a un AAA horror: ricordiamo che parliamo di uno dei team di PlayStation.