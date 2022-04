Life is Strange Remastered: Update 1.05 disponibile, aggiunge i 60fps su PS5 e Xbox Series X|S

Deck Nine ha pubblicato l'update 1.05 di Life is Strange Remastered Collection per le versioni console e PC. L'aggiornamento porta novità particolarmente interessanti, dato che introduce una modalità a 60fps per PS5, Xbox Series X e S, nonché il supporto ai monitor Ultrawide su PC. Di seguito le note ufficiali della patch tradotte:

PC - aggiunto supporto ai monitor Ultrawide

Xbox e Playstation: modalità a 60fps per console di nona generazione

Xbox - risolto un problema relativo al sonoro e lo schermo dell'Episodio 5 di Life is Strange

Stadia, PC e PlayStation - soft lock premendo il tasto Y/Triangolo

Gli sviluppatori di DeckNine inoltre hanno promesso l'arrivo di ulteriore update nel prossimo futuro con aggiornamenti per la modalità a 60fps di Xbox Series X, probabilmente per migliorare la stabilità del framerate (ma questa è una nostra supposizione).

Life is Strange Remastered Collection include le versioni rimasterizzate di Life is Strange e Life is Strange Before the Storm, il prequel che segue le vicende di Chloe e Rachel. La raccolta supporta la risoluzione 4K nativa con Unreal Engine 4 e un sistema d'illuminazione ricostruito, modelli dei personaggi nuovi e rielaborati per il 4K con più poligoni, animazioni più espressive, capelli con una fisica più naturale, lacrime, ferite e altri elementi aggiornati.

La raccolta è disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC, mentre la versione Nintendo Switch sarà disponibile durante il corso del 2022.