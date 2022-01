Life is Strange: Remastered Collection, data di uscita rinviata per Nintendo Switch

A pochi giorni dal lancio di Life is Strange: Remastered Collection, Square Enix ha annunciato che la data di uscita della versione Nintendo Switch è stata rinviata a un non meglio precisato periodo del 2022. Le versioni PS4, Xbox One, PC e Google Stadia invece saranno disponibili dal 1 febbraio come da programma.

La notizia del rinvio è arrivata con un tweet del profilo ufficiale di Life is Strange, che purtroppo non offre molti indicazioni sui motivi dietro a questa decisione o sulla nuova finestra di lancio di Life is Strange: Remastered Collection per Switch.

"Life is Strange: Remastered Collection arriverà su Google Stadia, PlayStation, Xbox e PC il primo febbraio come precedentemente annunciato. Abbiamo delle chicche per entrambi i giochi della raccolta pianificati prima del lancio, partendo con un assaggio martedì prossimo (25 gennaio)", recita il tweet.

"Tuttavia, siamo spiacenti di comunicare che le versioni Nintendo Switch dei giochi sono rimaste un po' indietro e avremo bisogno di un po' più di tempo prima che siano pronte, quindi le pubblicheremo più tardi nel corso dell'anno."

Life is Strange Remastered Collection include le versioni rimasterizzate di Life is Strange e Life is Strange Before the Storm, il prequel che segue le vicende di Chloe e Rachel. I due giochi avranno varie migliorie grafiche, come texture e modelli migliori e un nuovo motore grafico che migliora gli effetti di luce.