Starfield: una breve animazione mostra New Atlantis, capitale delle Colonie Unite

Starfield continua a mostrarsi con il contagocce, in attesa della presentazione ufficiale che avverrà soltanto verso la primavera di quest'anno, in questo caso con una breve animazione su New Atlantis, la Capitale delle Colonie Unite.

Si tratta, sostanzialmente, di una gif animata pubblicata dall'account Twitter ufficiale di Starfield, che ormai da tempo ci ricorda del prossimo arrivo del gioco rilasciando immagini, artwork e frammenti simili. In questo caso possiamo vedere uno scorcio su New Atlantis, che dovrebbe rappresentare una delle ambientazioni più ampie e spettacolari che si potranno visitare all'interno del gioco.



New Atlantis si è già mostrata in precedenza, quando Bethesda ha pubblicato tre video con gli scenari di Akila, Neon e appunto New Atlantis, e si tratta di una metropoli estremamente avanzata dal punto di vista tecnologico, rappresentando la summa della civiltà raggiunta dalle Colonie Unite nell'universo di Starfield.

Anche in questo caso si tratta di un artwork, dunque non è ancora dato di vedere il gioco in maniera effettiva, dopo il primo trailer di presentazione all'E3 2021 che - quantomeno - era costruito in-engine e poteva dare un'idea dello stile e della qualità di Starfield. Sembra proprio che Bethesda abbia intenzione di riservare tutti i materiali tratti dal gioco vero e proprio per la presentazione che è prevista per quest'anno, probabilmente nella primavera del 2022.