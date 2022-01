Leggende Pokémon: Arceus, prime impressioni su esplorazione e combattimenti dalla stampa giapponese

Con il lancio di Leggende Pokémon: Arceus ormai alle porte, sono uscite in Giappone nuove anteprime dell'opera di Game Freak, che ci offrono dettagli e prime impressioni sui combattimenti, esplorazione e livello di sfida del gioco.

Famitsu ha parlato delle nuova direzione presa da Leggende Pokémon: Arceus rispetto alla formula classifica, affermando che è "completamente differente" rispetto ai giochi della serie principale, specialmente per quanto riguarda l'esplorazione.

"Posso affermare tranquillamente che questo gioco è completamente diverso dai titoli precedenti. La prima cosa che mi ha impressionato è stata quando ho iniziato a giocarci è stata la sensazione esaltante di muovermi liberamente in un mondo vasto", afferma il redattore di Famitsu. "È fantastico poter volare liberamente nel cielo, in particolare quando cerchi Pokémon sotto di te che sembrano piccolissimi data l'altezza"

Nello stesso articolo viene anche fatto notare che in Leggende Pokémon Arceus i giocatori potrebbero trovarsi di fronte a sfide impegnative. Ad esempio lo scontro con Kleavor, la nuova evoluzione di Schyter e uno dei Pokémon regali incolleriti, viene descritto come "sorprendentemente difficile per un gioco Pokémon", ma in ogni caso non impossibile da vincere.

Leggende Pokémon Arceus, un'immagine tratta dal gioco

Anche la redazione di Game Watch è rimasta colpita favorevolmente da Leggende Pokémon Arceus e afferma che "ti fa sentire come se ti stessi davvero avventurando in un mondo Pokémon". Particolarmente apprezzato anche il sistema di combattimento che mescola le meccaniche classiche alla nuova formula semi-open world.

"Il sistema, che combina con successo l'azione di questo gioco con le battaglie Pokémon tradizionali, è ottimamente realizzato. Inoltre, visto che vieni direttamente attaccato dai Pokémon, proverai un grande senso di tensione quando scoprirai un Pokémon forte."

La redazione di 4Gamer è invece rimasta colpita dai Pokémon selvatici e dal loro comportamento, che cambia anche in base all'orario della giornata.

"I Pokémon che appaiono nel gioco sembrano cambiare a seconda del tempo e di notte abbiamo visto Drifloon e altri Pokémon notturni", spiega 4Gamer. "Una cosa che mi ha colpito è che Drifloon era molto bellicoso e ha attaccato non appena si è accorto di noi. Anche se non ingaggiamo una battaglia, i Pokémon attaccano il personaggio principale senza pietà. Hai la sensazione che fosse così prima che i Pokémon e gli umani iniziassero ad andare d'accordo".

"Ci sono molti nuovi elementi in questo gioco, come il mondo vasto e l'azione, ma non è difficile da giocare e sono rimasto colpito dal fatto che gli elementi migliori della serie, come completare il Pokédex e godersi le battaglie, sono ancora presenti", conclude 4Gamer "Se hai giocato a Pokémon Diamante e Perla e hai esplorato la regione di Sinnoh, ti godrai questa avventura nel passato, non vedo l'ora che esca."

Leggende Pokémon Arceus sarà disponibile per Nintendo Switch a partire dal 28 gennaio 2022.