Game & Watch Zelda: offerta Amazon di Primavera 2022, ora al prezzo minimo

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare un Game & Watch Zelda. Lo sconto segnalato è di 25€, ovvero del 42%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per il Game & Watch Zelda è 59.99€. Il prezzo effettivo, negli ultimi mesi, non è però mai stato sopra i 45€. Il prezzo attuale, in ogni caso, è il migliore mai proposto da Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il Game & Watch Zelda include tre giochi classici della serie The Legend of Zelda, ovvero "The Legend of Zelda", "Zelda II: The Adventure of Link" e "The Legend of Zelda: Link's Awakening". Inoltre, il device propone una funzione di orologio a tema con il gioco.

Game & Watch Zelda

