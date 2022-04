Elden Ring: la patch 1.03 ha reso più facile trovare un personaggio e iniziare la sua quest

Elden Ring è stato da non troppo aggiornato alla versione 1.03, la quale ha corretto alcuni bug ma ha anche reso un certo personaggio più facile da trovare. Di conseguenza, è stato reso più facile iniziare la sua quest. Trattandosi di spoiler, potete trovare tutti i dettagli oltre l'immagine qui sotto.

Elden Ring

L'update 1.03 di Elden Ring ha reso più facile trovare il personaggio Boc il Sarto. Parliamo di un semi-umano (categoria di nemici del gioco di FromSoftware) che è nascosto a Sepolcride, ovvero la prima area di gioco. La creatura non è aggressiva e, trovandola, abbiamo modo di dare inizia a una quest dedicata.

Boc, però, è nascosto sotto forma di cespuglio, in un punto un po' casuale della mappa. Per notarne la presenza bisogna avvicinarsi molto, così da attivare un dialogo. A quel punto, si deve capire dove sia nascosto e colpirlo per farlo tornare alla sua forma naturale. Si tratta di un processo non semplicissimo e molti si erano persi questo personaggio.

La patch 1.03 fa sì che la voce di Boc si attivi anche quando il giocatore è molto lontano. Inoltre, FromSoftware ha aggiunto un oggetto viola (media rarità) vicino al cespuglio, così da attirare l'attenzione dei giocatori di Elden Ring. Potete vedere i cambiamenti nel tweet qui sotto.

Diteci, avevate trovato Boc prima della patch 1.03? Oppure no?